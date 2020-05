Ha Nam (VNA) - La province d’Ha Nam, située à la porte sud de la capitale, est devenue une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers grâce aux politiques et mécanismes d'investissement transparents de la localité.

Des ouvriers dans une usine implantée dans la ZI Dong Van II à Ha Nam. Photo : internet



Au cours des dernières années, Ha Nam s'est concentrée sur la sélection d'investisseurs disposant d'une capacité financière solide et utilisant des technologies de production avancées.Pour exploiter pleinement son potentiel, la localité se concentre sur la mise à niveau et le développement de systèmes d'infrastructure de transport modernes connectés aux localités voisines pour former un réseau synchrone, servant la feuille de route de développement socio-économique de la localité.La province renforce l’amélioration de la qualité des services dans les zones industrielles et la formation professionnelle, facilitant ainsi la production et les activités commerciales tout en répondant à la demande de ressources humaines qualifiées.Une attention particulière a également été accordée à l'accélération des réformes administratives et à la prise de mesures pour soutenir les entreprises.Les zones industrielles à Ha Nam avec un taux d'occupation élevé sont les zones industrielles de Dong Van I, II et III.À la fin du premier trimestre, Ha Nam comptait 956 projets d'investissement valables d'une valeur de plus de 5,36 milliards de dollars, dont 302 projets à capitaux étrangers.En 2019, les entreprises opérant dans la localité ont contribué pour près de 6000 milliards de dongs (plus de 257,6 millions de dollars) au budget de l'État, représentant 66,67% des recettes budgétaires totales de la province. Ils ont créé des emplois pour près de 144.000 travailleurs.-VNA