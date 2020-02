Le navire de croisière 5 étoiles MSC Splendida, avec à son bord 1.400 passagers, principalement d'Europe et d'Amérique a jeté l'ancre samedi matin 22 février au port de Thi Vai.

L’ancienne ville de Hoi An reconnue par l'UNESCO dans la province centrale de Quang Nam accueille chaque jour plus de 3.000 touristes, principalement d'Europe et d'Amérique du Nord, un bon signe.