Photo: VNA Quang Ninh (VNA) – Lors des prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai, une série d'événements culturels, artistiques et sportifs seront organisés dans la province de Quang Ninh (Nord), dont le point d’orgue sera le Carnaval de Ha Long 2023 pour ravir les visiteurs à Ha Long qui arbitre la baie d’Ha Long - patrimoine naturel mondial reconnu par l’UNESCO.

Le Carnaval de Ha Long 2023 aura lieu le soir du 30 avril à la rue Vo Nguyen Giap, dans le quartier de Bai Chay avec la participation de de nombreux chanteurs, troupes de danse, DJ connus et près de 2.000 artistes de cette ville. Ce programme se clôturera avec un feu d'artifice d'une durée de 15 minutes.

A cette occasion, sont prévus également huit autres évènements culturels et sportifs à Ha Long : la fête du Temple de Tran Quoc Nghien (29 avril), le tournoi sportif en l’honneur de la Libération du Sud et de la Réunification nationale et de la Journée internationale du Travail (du 20 avril au 3 mai), le festival de cerf-volant (1er et 2 mai), l’exposition de photos sur Ha Long, l’ouverture du Camp de création littéraire et artistique de Ha Long (du 29 avril au 2 mai), le Festival des troupes de danse moderne (du 29 avril au 2 mai), le spectacles des clubs et écoles de tai-chi (1er et 2 mai), le spectacle des club de danse folklorique (3 mai).

Cette année, la province de Quang Ninh table sur 15 millions de visiteurs, dont deux millions d’étrangers. - VNA

