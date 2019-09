Hà Giang, (VNA) - Direction la province de Hà Giang, à l’extrême nord du pays. Dans ce petit lieu de paradis, situé à 300 km de Hanoï, les touristes peuvent loger chez l’habitant. Cette formule «gagnant-gagnant» offre aux premiers des moments de partage inoubliables et aux seconds des revenus supplémentaires.

Une maison d'hôte à Ha Giang. Photo: lacatrip



Vàng Thi Mua est propriétaire de H’Mong Homestay, l’une des maisons d’hôtes du bourg de Dông Van. Parlant bien anglais, elle accueille depuis deux ans des touristes étrangers en quête d’expériences authentiques et conviviales.

«Avant, ma maison était un peu trop rudimentaire et je ne parlais pas bien anglais. J’utilisais Google translate pour me faire comprendre. Depuis, mon anglais s’est amélioré. J’ai aussi bénéficié d’aides pour rendre ma maison plus accueillante et plus confortable», raconte-t-elle.

Depuis quelques années, la province d’Hà Giang connaît une augmentation spectaculaire du nombre de touristes. Aujourd’hui, elle compte 366 maisons d’hôtes. Entre les mois de janvier et juin, la province a accueilli plus de 660.000 touristes, dont près de 88.000 étrangers.

Sur place, les touristes sont émerveillés par la rareté des paysages qui conjuguent de magnifiques rizières en terrasse et une nature luxuriante. Ils peuvent aussi aller à la rencontre des populations et découvrir leurs traditions artisanales et culturelles. L’immersion est totale.

Photo: lacatrip

Pour encourager le tourisme et développer l’économie locale, les autorités ont pris de nombreuses initiatives. 59 familles ont reçu des aides, et des formations ont été organisées pour leur apprendre à accueillir, à encadrer et à répondre aux attentes et besoins des touristes.

Nguyên Hông Hai, directeur du service provincial de la Culture, de Sport et du Tourisme, indique: «Cette année, nous avons organisé deux cours d’anglais pour les autochtones qui hébergent des touristes. Les guides locaux ont aussi été formés. Nous privilégions le tourisme communautaire et proposons aux visiteurs des circuits originaux dans les villages cultivant des plantes médicinales. Nous encourageons les jeunes à se lancer dans ce nouveau type de tourisme».

Photo: Pys travel

Pour tirer le meilleur profit de leur nouvelle activité, les habitants se montrent très réactifs. Certains ont créé leur propre site internet et d’autres se sont rapprochés d’agences de voyages internationales.

Doté de sites naturels exceptionnels et d’une population accueillante et bienveillante, Hà Giang possède tous les atouts pour développer durablement le tourisme communautaire. – VOV/VNA