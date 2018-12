Cueillette du bourgeon de thé Shan Tuyêt. Photo : NDEL.



Ha Giang (VNA) - La province de Hà Giang (au Nord) a organisé le 1er décembre une cérémonie pour annoncer l'indication géographique pour le thé Shan Tuyêt.



Cet événement a enregistré la présence des représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de Développement rural et celui des Sciences et des Technologies, du Bureaux du Fonds international de développement agricole (IFAD) à Hanoi, ainsi que des autorités provinciales de Hà Giang.



L'indication géographique pour le thé Shan Tuyêt couvre le thé produit dans 44 communes de cinq districts et une ville de la province de Hà Giang, qui est la troisième plus grande région de production de thé au Vietnam.



Nguyên Minh Tiên, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Hà Giang, a déclaré que le certificat d'indication géographique était le résultat des années de sélection et de revitalisation des gènes d'anciens arbres de Shan Tuyêt.



La province de Hà Giang dispose actuellement de 20 000 hectares de thé, dont 18 000 sont productifs, avec une production annuelle de 67 500 tonnes. Cette localité a déterminé que le thé était l'une des produits clés de sa stratégie de développement agricole.



Particulièrement, Hà Giang possède de nombreuses vieilles forêts de thé Shan Tuyêt, perchées entre 600 et 1 000 mètres d'altitude dans les districts de Vi Xuyên, Hoàng Su Phi, Xin Mân et Quang Binh.



Les théiers Shan Tuyêt poussent dans un environnement naturel, sans pesticides ni stimulants de croissance, et sont donc utilisés pour la production de produits de thé biologiques.



À l'avenir, la province publiera des documents sur la gestion et l'utilisation de l'indication géographique et promulguera le processus technique concernant la production de thé Shan Tuyêt afin de maintenir l'indication géographique et de protéger les producteurs ainsi que les consommateurs. -NDEL/VNA