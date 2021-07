Hanoï (VNA) - La 12e édition d'H2H, l'événement cycliste annuel organisé par des bénévoles, a permis de collecter plus de 420 millions de dôngs à destination des enfants défavorisés du Vietnam.

Ce don intervient à un moment de grand besoin alors que le Vietnam connaît la plus grande vague épidémique de COVID-19 jamais enregistrée et que de nombreux enfants défavorisés sont touchés par la malnutrition. Certains n'ont pas accès à l'éducation et de nombreux autres ont des problèmes de santé mentale.

Au lieu de pédaler pendant un mois du Nord au Sud du pays comme le font d’habitude les participants à l'H2H, cette année, en raison des incertitudes liées au COVID-19, l'équipe organisatrice a choisi d’organiser un court trajet mais tout aussi stimulant. Il s’est déroulé du 25 au 29 avril, entre les hauts plateaux de Pleiku (province de Gia Lai) et la côte de Quy Nhon (province de Binh Dinh), dans le Centre, soit 350 km avec 30% de terrain accidenté, la chaleur et des cols particulièrement difficiles à franchir.



"H2H 2021 a traversé des paysages à couper le souffle et nous a offert de nombreux défis physiques, apportant des moments inoubliables à toute notre équipe. Nous avions tous un objectif commun, celui d'aider les enfants pauvres du Vietnam", a partagé Chris Rolls, un membre actif de l’événement.



Collecte de fonds



En marge de l'événement cycliste, les membres de H2H ont été également très actifs pour mener la collecte de fonds. La majeure partie de l'argent collecté provient de dons individuels des membres de H2H ainsi que des partenaires de l’événement comme DHL, DYMAX, AEG et Pasteur Street Brewing Company, aux côtés de diverses activités de collecte de fonds avant et après l'épreuve cycliste.



"Les contributions de H2H sont admirables. Nos bénévoles ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à collecter des fonds pour les enfants vietnamiens sans rien demander en retour. Pour une organisation caritative comme Saigon Children's Charity, les fonds de H2H nous permettent de mieux planifier nos finances et maintenir des activités qui aident les enfants défavorisés à accéder à l'éducation", a informé Damien Roberts, PDG de Saigon Children's Charity, l'un des partenaires caritatifs de H2H.



L'événement cycliste H2H a commencé en 2009 lorsqu'un groupe d'étrangers travaillant au Vietnam, amoureux du cyclisme, a voulu contribuer au développement de leur pays d'accueil. Il comprend habituellement un voyage à vélo d'un mois sur une distance de 2.000 km entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.



Ces 12 dernières années, les bénévoles de H2H ont collecté un total de plus de 10 milliards de dôngs destinés aux enfants du Vietnam. Ils paient leurs propres dépenses tout au long du voyage, et 100% des collectes sont reversées aux organisations caritatives telles que Saigon Children's Charity, Blue Dragon Children's Foundation, Live & Give et ILA Community Network.



Ces associations viennent en aide aux enfants défavorisés en les assistant à accéder à l'éducation, à lutter contre la traite des êtres humains, ou en leur offrant un logement salubre. Cette année, elles proposent une aide d'urgence aux enfants impactés par le COVID-19. -CVN/VNA