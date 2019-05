Photo: businesskorea



Séoul (VNA) - GS Home Shopping, une société basée en République de Corée dont l'activité principale consiste à effectuer des achats à domicile, a investi 1,2 million de dollars dans Luxstay, une plate forme de location chez l'habitant au Vietnam.

Auparavant, en janvier dernier, cette société a versé 3 millions de dollars dans la société de commerce électronique Leflair, spécialisée dans la fourniture des produits de grandes marques.

Le Vietnam est considéré comme l'un des pays connaissant la croissance la plus rapide dans le secteur touristique et une destination prisée par les touristes sud-coréens. Lors du premier trimestre, plus d'un million de touristes sud-coréens sont arrivés au Vietnam, soit une augmentation de plus de 24%.

Selon les prévisions, le Vietnam devrait accueillir plus de 4 millions de touristes sud-coréens cette année. -VNA