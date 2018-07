Des touristes étrangers visitent le temple de Ngoc Son, au lac de Hoan Kiem (Epée restituée). Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La campagne de promotion de l’image de Hanoi sur la chaîne CNN International pour la période 2017-2018 a permis de stimuler le nombre de touristes étrangers dans la capitale vietnamienne au cours de l’année écoulée. Un bon signe pour le secteur du tourisme de la capitale.



Pour la période 2017-2018, Hanoï a versé 2 millions de dollars dans un programme de communication sur la capitale vietnamienne sur la chaîne CNN International.



L’année dernière, CNN a diffusé les films "Hanoï - Le cœur du Vietnam" (Hanoi: Heart of Vietnam), "Hanoï - Le berceau du patrimoine" (Hanoi: Cradle of heritage) et des programmes thématiques comme #MyHanoi/#Hanoi cua toi (Mon Hanoi), "Hanoi : POV/Hanoi : Goc nhin".



Cette année, CNN continue de diffuser trois spots publicitaires de 30 secondes sur la capitale vietnamienne sur ses plateformes en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Ce sont "Hanoï - Le cœur du Vietnam" (Hanoi: Heart of Vietnam), "Hanoï - Le berceau du patrimoine" (Hanoi: Cradle of heritage), et "Hanoi - Histoire, culture et habitants".



Ces clips promotionnels ont eu un impact positif sur le public. Un récent sondage réalisé par le cabinet-conseil BDRC Continental dans sept marchés importants du Vietnam, a montré que 62% des téléspectateurs de CNN se souviennent des vidéos promotionnelles sur Hanoi. Parmi eux, 94% ont déclaré que grâce à la campagne, ils connaissent Hanoi en tant que destination touristique. Ce sondage a également révélé que 17% de ceux qui regardent régulièrement la chaîne CNN veulent se rendre à Hanoi.



Cet investissement juste et professionnel de Hanoi a permis de promouvoir son image et d’attirer des touristes étrangers. Les téléspectateurs ont découvert une facette de Hanoi, celle d'une destination touristique sure, amicale et parmi les plus développées.



En 2017, les arrivées internationales dans la ville ont atteint 4,95 millions, en hausse de 23% sur un an et de 15% par rapport à l'objectif annuel. Le nombre de visiteurs étrangers est estimé à 3,53 millions, +22% en variation annuelle.



Au premier semestre, Hanoï a accueilli plus de 13,193 millions de touristes, +10% en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires estimé à 39.212 milliards de dongs (+9,3%). Le nombre de touristes étrangers venus dans la capitale vietnamienne a dépassé trois millions (+26%), celui des visiteurs domestiques plus de 10,125 millions (+6%). Ce chiffre continuera d’augmenter à la fin de cette année et dans les années à venir.



Hanoi a également été bien apprécié par les agences de voyage et les magazines à l'étranger. Selon le site en ligne Airbnb, la ville figure parmi les 10 destinations de voyage les plus fascinantes du monde en 2018. TripAdvisor, le plus grand site internet de voyage au monde, a classé la capitale vietnamienne 12e des 25 meilleures destinations touristiques du monde en 2018. Le site web américain Business Insider a placé Hanoï dans sa liste des 13 meilleures destinations à visiter en mars pour tout type de voyageur.



En juin dernier, lors de la clôture du 8e Forum de l’Organisation de promotion touristique des villes d’Asie-Pacifique (TPO), Hanoi et Ho Chi Minh-Ville ont remporté le prix de la meilleure campagne marketing de l’année pour leur campagne marketing innovante sur CNN entre 2017 et 2018.



Le Service municipal du Tourisme a proposé à la ville d'étendre sa coopération avec CNN pour la période 2019 - 2021. Il a également demandé à CNN de diffuser des articles, images et reportages sur Hanoi et le Vietnam. -VNA