Hanoï (VNA) - Le spectacle de plein air est un phénomène culturel qui fait aujourd’hui l’objet d’un réel engouement au Vietnam. À l’image de Tinh hoa Bac Bô, Ký uc Hôi An et Chuyên tình Ban Giôc qui séduisent les spectateurs tant par leur envergure que par leur qualité artistique.

Une scène dans "Chuyên tinh Ban Giôc", du réalisateur Hoàng Công Cuong. Photo : VTC/CVN



Un spectacle musical, son et lumière. Avec des centaines de participants, chanteurs et danseurs. En plein air, dans le décor naturel d’une région montagneuse à la frontière du pays. Une scène majestueuse dans un cadre magnifique, avec les chutes d’eau de Ban Giôc - les plus grandes du Vietnam, en arrière-plan. Le spectacle Chuyên tình Ban Giôc (Histoire d’amour de Ban Giôc) est considéré comme un des plus captivants du pays.



Ce chef-d’œuvre sans pareille réalisé par Hoàng Công Cuong était le point d’orgue de la Fête de la lumière de Ban Giôc 2019, qui s’inscrivait dans le cadre des activités pour célébrer le 520e anniversaire de l’établissement de la province de Cao Bang (Nord) début octobre.



Situé au pied des chutes d’eau de Ban Giôc, à l’ombre des forêts du district de Trùng Khánh de la province de Cao Bang, le podium lacustre posé dans ce site pittoresque constitue un cadre idéal pour le déroulement du spectacle.



Basé sur le scénario d’une histoire d’amour entre une fille Tày et un garçon du village voisin, Chuyên tình Ban Giôc a réussi à valoriser les paysages naturels, les populations locales et la culture folklorique d’une région riche en festivités et coutumes traditionnelles. Une œuvre qui mélange harmonieusement technique du son et lumière, danse, musique et performance des figurants. Ce splendide spectacle haut en couleur permet de mettre en lumière l’image et le potentiel touristique des chutes d’eau de Ban Giôc, et l’identité culturelle de la province de Cao Bang globalement.



Selon le réalisateur Hoàng Công Cuong, les spectacles vivants en pleine nature deviendront une nouvelle tendance au Vietnam. "Gâté par la nature, notre pays dispose d’une multitude de paysages paradisiaques tels que le complexe paysager de Tràng An (province de Ninh Binh, Nord), l’ancienne cité impériale de Huê (Thua Thiên-Huê, Centre), le delta du Mékong (Sud)... Exploiter leurs avantages pour des spectacles de plein air sera une tendance inéluctable, et je continuerai à mettre en œuvre mes idées à l’avenir", affirme-t-il.



On dit que l’Histoire d’amour de Ban Giôc ressemble à celle du prince qui réveille la belle qui est profondément endormie. "Je pense que notre pays compte de nombreuses princesses endormies qui doivent être réveillées", s’amuse-t-il.



Ký uc Hôi An et ses records

"Ký uc Hôi An" conquiert beaucoup de spectateurs vietnamiens et étrangers. Photo : Truong Trân/CVN



Si Chuyên tình Ban Giôc, unique en ce qui concerne le décor entièrement naturel, s’est déroulé une seule fois jusqu’à maintenant, Ký uc Hôi An (Hoi An Memories - Mémoires de Hôi An) vient d’accueillir son millionième spectateur, marquant ainsi un jalon sur l’itinéraire d’apporter aux voyageurs le meilleur de la culture vietnamienne. Ce fameux programme artistique quotidien est désormais devenu une marque de cette vieille ville de la province de Quang Nam (Centre).



Depuis qu’il a été présenté pour la première fois au public le 13 août 2018, le spectacle a réitéré plus de 500 représentations. Il a reçu de nombreux retours positifs des spectateurs. "Le plus beau spectacle du monde", "Un festin visuel véritable"..., tels ont été les mots de ceux qui ont admiré Hoi An Memories, le 20 mars, à Times Square, à New York, aux États-Unis.



Investi par la compagnie Gami Themepark, à ses débuts, Ký uc Hôi An n’attirait que 50 spectateurs sur une tribune de 3.300 places. Un an après, il accueille 1.000 touristes vietnamiens et étrangers chaque soir. "Hoi An Memories est une performance musicale qui a débuté modestement dans la petite ville vietnamienne de Hôi An et est devenue un phénomène mondial", selon l’agence de presse Reuters.



Trois jours après la représentation à Times Square, 220 agences de presse américaine, japonaise, sud-coréenne ou indienne… ont diffusé des informations sur ce programme artistique spécial. Nul doute que cela aidera à stimuler les activités touristiques dans cette localité, et le Vietnam en général.



Quintessence du Tonkin, un public conquis

"Tinh hoa Bac Bô" est considéré comme le premier spectacle vivant en plein air du Vietnam. Photo : VNEX/CVN



Par rapport aux deux spectacles susmentionnés, Tinh hoa Bac Bô (La quintessence du Tonkin) est le premier né. Ayant vu le jour le 1er novembre 2017, ce spectacle vivant présente les pratiques rizicoles du delta du fleuve Rouge, berceau de la civilisation de la riziculture irriguée du Vietnam.



Se déroulant au pied de la montagne de Thây, dans la commune de Sài Son, district de Quôc Oai, à Hanoï, il retrace les paysages paisibles, les us et coutumes ainsi que la culture vietnamienne d’un point de vue contemporain, illustrés à l’aide de centaines d’artistes et d’un système de son et lumière moderne.



Deux ans après sa naissance, Tinh hoa Bac Bô a reçu une pluie de prix et de records, notamment "Spectacle ayant la plus grande scène aquatique du Vietnam" (4.300 m²), "Spectacle ayant le plus grand nombre de participants paysans du Vietnam (150 personnes)". Récemment, il a été honoré comme un des premiers spectacles culturels de l’année lors de la cérémonie de remise du prix Best Hotels and Resort Awards 2019, tenue en juillet à Séoul, en République de Corée.



Tinh hoa Bac Bô est désormais devenu un rendez-vous incontournable à Hanoï. Environ 80.000 touristes dont 50.000 étrangers ont choisi ce programme comme destination sur leur itinéraire de découverte de la culture vietnamienne. Il a conquis plus de 30.000 spectateurs sud-coréens et devrait en accueillir 15.000 autres d’ici fin 2019.



Ces trois œuvres artistiques constituent un exemple parfait de l’épanouissement de la tendance des spectacles vivants de plein air qui conquièrent un grand public grâce à des investissements sur le plan tant de la qualité que de l’envergure. Ils offrent aux spectateurs des expériences inoubliables dans la découverte des traditions, de la culture, de la beauté du pays ainsi que de l’homme du Vietnam. -CVN/VNA