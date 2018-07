Singapour, 11 juillet (VNA) - Grab a dévoilé mardi 10 juillet GrabPlatform dans le cadre de sa stratégie de plateforme ouverte visant à élaborer le premier « SuperApp » de l'Asie du Sud-Est.

Anthony Tan, PDG et co-fondateur de Grab, a dévoilé le 10 juillet GrabPlatform, dans le cadre de sa stratégie de plate-forme ouverte pour construire le premier superapp quotidien de l'Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Grab ajoutera plus de services quotidiens massivement utilisés à l'application Grab, en collaboration avec ses partenaires de haut niveau, qui peuvent utiliser GrabPlatform pour intégrer leurs services avec Grab, a déclaré Anthony Tan, PDG et co-fondateur de Grab.

Les partenaires peuvent élargir leurs activités à travers l’Asie du Sud-Est en utilisant la base d’utilisateurs de Grab et les plus grandes chaines de distribution d’Asie du Sud-Est via GrabPlatform, une suite d’API (interface de programmation applicative) qui les permettent d’accéder à des composants technologiques de Grab, tels que logistique et paiements.

Grab a également annoncé son dernier service, GrabFresh, un service de livraison d'épicerie à la demande. Disponible dans l'application Grab, GrabFresh est le premier service intégré de GrabPlatform développé avec HappyFresh, numéro un des fournisseurs de livraison de produits alimentaires en Asie du Sud-Est.

En ce mois, Grab lancera une version expérimentale de GrabFresh à Jakarta, en Indonésie, puis en Thaïlande et en Malaisie avant fin 2018.

Selon M. Anthony Tan, l'Asie du Sud-Est devrait devenir la quatrième plus grande économie d'ici 2050. Davantage de gens entrent dans la classe moyenne, l'infrastructure technologique rattrape son retard et les entreprises doivent s'adapter rapidement aux nouvelles opportunités du marché émergent.

Selon lui, la combinaison des atouts de Grab avec l'expertise spécialisée de ses partenaires permettra à Grab et à ses partenaires de se développer plus efficacement et plus rapidement pour servir plus de clients en Asie du Sud-Est.

Il a déclaré que Grab mettrait rapidement en place de nouveaux services à valeur ajoutée pour mieux répondre aux demandes croissantes de ses clients grâce à la coopération avec de grandes et prestigieuses entreprises vietnamiennes.

Grab devrait mettre en œuvre GrabFood et Fintech, y compris les paiements et les services, au Vietnam d'ici fin 2018, a-t-il dit. -VNA