Des chauffeurs-partenaires de GoViet. Photo d'illustration: renews.vn

Hanoï (VNA) – GoViet, la plate-forme multi-services à la demande au Vietnam, a annoncé le 27 mai qu'il distribuerait près de 100.000 repas fournis par certains restaurants-partenaires de son application de livraison GoFood, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de bons d'achat d'une valeur allant jusqu'à 250.000 dôngs chacun, à ses chauffeurs-partenaires, afin d’aider à couvrir une partie de leurs dépenses quotidiennes.

Les bons alimentaires et d'achat ont été achetés grâce à des contributions du Fonds de soutien aux partenaires de Gojek (Gojek Partner Support Fund), créé en mars par la Fondation Yayasan Anak Bangsa Bisa, visant à faire une différence positive dans la vie des conducteurs et des marchands de Gojek qui ont été affectés par la pandémie de COVID- 19.

Les bons d'achat peuvent être utilisés pour acheter divers produits de première nécessité, notamment du carburant dans les stations-service de PVOil, des produits dans les supermarchés et magasins comme Lotte, Big C, Ministop, Canifa, Vascara,... ou sur la plateforme d’e-commerce Tiki, et des boissons dans les magasins Trung Nguyen et Phuc Long.

Phung Tuan Duc, directeur des opérations de GoViet, a déclaré qu'avec ces initiatives, GoViet espère réduire en partie le fardeau de vie quotidien de ses chauffeurs-partenaires. D'autre part, ce soutien témoigne également de la coopération entre des restaurants, des entreprises, des détaillants..., pour apporter le meilleur support possible aux chauffeurs-partenaires de GoViet. Dans les temps à venir, GoViet continuera à accompagner ses partenaires et s'efforcera constamment de trouver de nouvelles façons d'aider toutes les composantes de l'écosystème GoViet.

Avec le même objectif de soutenir ses chauffeurs-partenaires dans le contexte de COVID-19, en mars 2020, GoViet a lancé l'initiative GoShield, qui comprend un régime d'assurance pour protéger les chauffeurs-partenaires de GoViet de l'épidémie de COVID-19, et un programme pour fournir des masques antibactériens via des distributeurs automatiques à Hô Chi Minh-Ville.

Le Fonds de soutien aux partenaires de Gojek, évalué à 6 millions de dollars, vise à faire une différence positive dans la vie de plus de 2,9 millions de partenaires (chauffeurs et commerçants) de Gojek en Asie du Sud-Est. –VNA