Google Maps diffuse une fausse information sur la plage de Phu Lam du Vietnam. Photo: VNA



Phu Yen, 6 mai (VNA) - Google Maps a supprimé la fausse information sur la plage de Phu Lam dans la province côtière de Phu Yen, au Centre du Vietnam, selon un responsable local.

Lors d'un point de presse tenu le 6 mai, le chef adjoint du bureau du Comité populaire provincial Vo Ngoc Chau a déclaré que le bureau avait reçu le 4 mai un document du ministère de l'Information et des Communications concernant les résultats de la vérification et du traitement de l'affichage des informations erronées par Google Maps.



Le document indique qu'après avoir reçu les informations du Comité populaire provincial, le Département de la radio, de la télévision et des informations électroniques du ministère a demandé à Google Maps de supprimer ces informations illicites.



En conséquence, il a supprimé la mauvaise phrase “Phu Lam Golden, sandy South China sea beach” (Phu Lam Golden, plage de sable de la mer de Chine méridionale) et la remplacer par «Plage de Phu Lam, quartier de Phu Dong, ville de Tuy Hoa », a déclaré Vo Ngoc Chau.



La fausse information a été remarquée le 17 avril par certaines agences de presse. Par la suite, le Comité populaire provincial a envoyé une demande au ministère pour traiter cette question. -VNA