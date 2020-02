Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Dans un récent rapport de GlobalData «Les destinations touristiques mémorables en Asie du Sud-Est», le Vietnam est actuellement considéré comme le pays le plus remarquable dans la région en tant que destination touristique attrayante pour les touristes européens.En 2019, le Vietnam a accueilli environ 2,2 millions de touristes européens, venant principalement de Russie, de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces 4 marchés ont enregistré une croissance significative ces 3 dernières années.Les Européens ont dépensé un montant énorme à l’étranger, estimé à plus de 700 milliards de dollars l’an dernier. Aussi attirer les touristes européens est-il considéré comme un objectif central des secteurs touristiques de nombreux pays.Selon le Centre de promotion des exportations des pays en développement (CBI) du ministère néerlandais des Affaires étrangères, les touristes européens sont intéressés par des destinations touristiques où l'identité culturelle est préservée. Et l'Asie du Sud-Est répond à cette demande.Johanna Bonhill-Smith, analyste chez GlobalData, a déclaré que «le Vietnam est devenu une destination plus populaire ces dernières années, en partie grâce à ses politiques qui favorisent son intégration internationale».Lors du lancement des World Travel Awards (WTA) en 2019, le Vietnam a été nommé «Meilleure destination golfique en Asie» et «Première destination patrimoniale au monde». Ces prix aident le tourisme vietnamien à s’affirmer tant sur la scène régionale que mondiale.En outre, l'accord global sur le transport aérien (CATA) tant attendu entre l'UE et l'ASEAN contribuera à renforcer la connectivité aérienne entre les destinations de la région, dans le but de promouvoir davantage le développement du secteur touristique au Vietnam ainsi qu'en Asie du Sud-Est. - CPV/VNA