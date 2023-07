La scène du glissement de terrain le 31 juillet au col de Bao Loc. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - À 12h le 31 juillet, les secouristes ont retrouvé le corps de la quatrième victime du grave glissement de terrain survenu le 30 juillet au col de Bao Loc, a annoncé le Comité provincial de commandement pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage de Lam Dong.



Lundi matin, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang s'est rendu sur le site du glissement de terrain qui a enseveli quatre personnes pour superviser les opérations de recherche et de libération du site afin de rouvrir rapidement le col de Bao Loc.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang se rend sur le site du glissement de terrain. Photo: VNA

Il a également rendu visite et adressé ses plus sincères condoléances à la famille du sous-capitaine Le Anh Sang, l'une des victimes du glissement de terrain.



Notamment, le vice-Premier ministre a travaillé avec les autorités de la province de Lam Dong sur les opérations de recherche et de sauvetage, le traitement des conséquences du glissement de terrain, la prévention et la lutte contre ce phénomène dans les temps à venir.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang travaille avec les autorités de la province de Lam Dong. Photo: VNA

Selon le président du Comité populaire provincial de Lam Dong Tran Van Hiep, il existe dans sa localité 163 sites de glissements de terrain réels ou potentiels. Ainsi, Lam Dong continue à évacuer les habitants des zones à risque pour assurer leur sécurité.



Ces prochains jours, il est possible que des pluies continueront de s'abattre sur la province, il est donc nécessaire qu'elle élabore des plans d'intervention appropriés pour faire face aux intempéries. -VNA