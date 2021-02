Le groupe de travail en réunion avec les autorités de la province de Gia Lai, le 3 février. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Devant l'évolution complexe du COVID-19 dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), un groupe de travail conduit par le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen a travaillé mercredi avec les autorités provinciales pour chercher à contrôler l'épidémie.

Selon un bilan actualisé le 3 février à 7h00, Gia Lai a enregistré 14 cas positifs au SARS-CoV-2 dans les districts d'Ia Pa, Kront Pa, Phu Thien, le chef-lieu d'Ayun Pa et la ville de Pleiku.

Tous les membres du groupe de travail ont promis de soutenir Gia Lai au niveau maximal possible en matière d'outils de dépistage du virus, de traçage des contacts des cas positifs, d'étude sur la création d'un hôpital de campagne, etc.

Le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen a confié aux hôpitaux de Bach Mai et Cho Ray, au Service provincial de la Santé, la tâche de fournir aux établissements médicaux des districts touchés par l’épidémie des instructions sur la prévention et la lutte contre l'épidémie.

Il a suggéré à Gia Lai de renforcer la communication sur les mesures préventives dans les zones peuplées de minorités ethniques et d'élaborer des scénarios pour la mise en quarantaine de plus d'un millier de personnes et le traitement de plus de 100 cas de COVID-19. -VNA