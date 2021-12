Fête de Vesak. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Dans le contexte de 4e révolution industrielle, les activités religieuses sur les réseaux sociaux sont de plus en plus abondantes et diversifiées.

Cependant, en dehors des bonnes pratiques, certains individus et organisations ont profité d'Internet pour mener des activités religieuse illégales, ce qui oblige les agences étatiques à prendre des contre-mesures.

Environ 95% de la population vietnamienne se livrent à des pratiques religieuses ou liées à des croyances. Seize religions avec 43 organisations concernées ont été reconnues et autorisées par l'État. Ils rassemblent plus de 27 millions d'adeptes (environ 28 % de la population) et possèdent près de 30.000 lieux de culte.

Face au développement houleux de la « vie numérique », les activités religieuses sur le cyberespace sont l'un des questions sensibles dont les forces réactionnaires et sabotateurs profitent toujours pour creuser un fossé dans la grande union nationale, et entre le Parti et le peuple...

De nombreuses activités sur Internet ont utilisé des religions ou des croyances pour déformer les doctrines des religions orthodoxes et propager des hérésies et des informations allant à l'encontre des bonnes coutumes traditionnelles. De telles activités impliquent non seulement des personnes vivant dans le pays mais aussi à l'étranger, dont des éléments hostiles et réactionnaires ainsi que des saboteurs.

En créant l'effet de foule ou des scandales pour attirer l'attention du public, ils ont propagé la désinformation sur les religions orthodoxes, divisé la grande union nationale et diffamé le Parti, l'État et la politique religieuse du Vietnam.

En particulier, ils ont fréquemment fabriqué des allégations sur la discrimination et la suppression des religions par l'administration afin de semer la division au Vietnam et de saper le prestige du pays sur la scène internationale. Ils se sont également entendus avec des individus et des organisations étrangers pour diffamer la liberté de religion au Vietnam.

Le docteur Bui Van Huân, de l'École de politique de la province de Bac Giang (Nord), a mis en évidence un certain nombre de solutions pour améliorer l'efficacité de la gestion par l'État des croyances et des activités religieuses dans le cyberespace.

Premièrement, il faut promouvoir des communications sous des formes appropriées pour aider les utilisateurs des réseaux sociaux à comprendre mieux les complots et les ruses utilisés par les forces hostiles et ne pas suivre des hérésies ou participer à des organisations religieuses illégales.

Deuxièmement, les agences d'État devraient affiner les documents juridiques sur les activités liées à la religion et aux croyances dans le cyberespace et les appliquer efficacement.

Troisièmement, il est important de prévenir activement et de lutter efficacement contre les activités religieuses illégales sur Internet tout en augmentant les mesures pour empêcher les complots et les actions abusant des religions ou des croyances pour saboter le Parti, l'État et le régime ou profiter de la liberté d'expression pour semer la division sur Internet.

Quatrièmement, il est également nécessaire de valoriser le rôle du Conférence des évêques du Vietnam et du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam pour rectifier les mauvaises pratiques sur le cyberespace, de maintenir le dialogue sur la situation catholique au Vietnam avec le Saint-Siège, ainsi que des contacts réguliers avec l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur et chef de la délégation de l'UE au Vietnam pour échanger des informations sur l'application des lois sur les religions et les convictions dans le pays et fournir des informations officielles pour servir le combat contre les forces hostiles calomniant la démocratie, les droits de l'homme et la liberté religieuse au Vietnam, a conclu Bui Van Huân. - VNA