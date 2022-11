Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de gestion des ressources en eau relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a organisé le 3 novembre un colloque sur l'aménagement des bassins fluviaux.

Selon le directeur adjoint du Département de gestion des ressources en eau, Ngo Manh Ha, le gouvernement australien a accordé un soutien important au Vietnam dans de nombreux domaines, dont la coopération dans la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion de la pénurie d'eau, et l’élaboration d’un cadre de sécurité des ressources d'eau pour le Vietnam est l'une des priorités entre le Vietnam et l'Australie.

Le séminaire est une bonne occasion pour les deux parties de partager des expériences et des connaissances liées à la gouvernance de l'eau, la distribution et la planification intégrée des ressources en eau ainsi que de discuter des prochaines orientations entre les deux parties.

Lors de l’événement, les experts et délégués ont discuté d'un certain nombre de questions telles que : l'approche australienne du partage des ressources en eau en période de pénurie d'eau qui pourrait être appliquée pour établir des règles sur les bassins au Vietnam ; le développement des projets pilotes dans la distribution des ressources en eau, les intérêts sur les ressources en eau et les réserves de consommation des ressources des bassins fluviaux au Vietnam.-VNA