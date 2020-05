Lai Châu (VNA) - Les Dao de la commune de Ta Phìn, district de Sìn Hô, province montagneuse de Lai Châu (Nord), se transmettent plusieurs artisanats depuis des générations tels que ciselure sur argent, tissage de brocatelles, forge…

Le métier de forgeron est pour les Dao une tradition culturelle léguée par leurs ancêtres. Photo : CVN

Grâce au savoir-faire des artisans forgerons, les outils agricoles comme couteaux, pelles, socs de charrue… sont tous réalisés à la main. En raison de la route d’accès difficile, les Dao descendent rarement de leurs montagnes pour aller aux marchés de plaine. Ils les produisent ainsi eux-mêmes pour à la fois réduire les coûts et servir le quotidien, tout en augmentant le revenu familial.À 47 ans, Tân A Dao, du village de Ta Phìn, perpétue to ujours cet artisanat traditionnel. Selon lui, être forgeron demande une santé de fer, de l’ingéniosité, de la persévérance et de la créativité pour créer des objets artisanaux de qualité."Chacun est le gardien du savoir-faire transmis par ses ancêtres", informe-t-il. Son four fonctionne au charbon de bois. En huit heures chaque jour, l’artisan peut fabriquer 16 outils agricoles. La patience et la passion sont de rigueur pour ce travail qu’il pratique 15 à 17 jours par mois. Ce métier lui rapporte un revenu mensuel de 3 à 4 millions de dôngs.