Hanoi (VNA) - Le Vietnam, en tant que pays hôte des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), et la Thaïlande championne des SEA Games 29, sont classés têtes de série n°1 dans le futsal masculin des SEA Games 31, selon le comité d’organisation.

Le Vietnam et la Thaïlande, têtes de série n°1 dans le futsal masculin des SEA Games 31.



Le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar et les Philippines concouriront en futsal masculin. Les six équipes sont divisées en deux groupes et s’affrontent dans un tournoi à la ronde. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales et les finales.

Le futsal féminin mettre aux prises le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et le Myanmar. Les cinq équipes s’affrontent dans un tournoi à la ronde afin de choisir les deux meilleures équipes qui participeront à la finale. Les équipes classées 3e et 4e se mesureront pour la médaille de bronze.

Les épreuves de futsal masculin et féminin dans le cadre des SEA Games 31 se dérouleront dans la province de Hà Nam, à 60 km au Sud de Hanoi. Les matchs seront prévus du 10 au 25 mai au palais des sports de la province, considéré comme l’un des palais des sports les plus modernes en Asie du Sud-Est. – VNA