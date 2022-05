Funding Societies est officiellement présente sur le marché vietnamien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Récemment, la plateforme de financement numérique pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Asie du Sud-Est, Funding Societies, a été lancée au Vietnam.

Cet événement de lancement marque la 5e expansion du marché de Funding Societies. Les PME au Vietnam ont un grand potentiel économique et sont sur la voie d'une croissance plus forte, de sorte que la présence de sociétés de financement offre l'espoir de lever les problèmes financiers et de les aider à résoudre leurs problèmes de manque de fonds.



L'expansion des opérations au Vietnam est considérée comme une étape importante de Funding Societies sur le marché de l'Asie du Sud-Est.



Plateforme de financement des PME



Selon le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, 98% des entreprises opérant dans tout le pays en 2020 sont des PME. Ces entreprises offrent plus de 5,6 millions d'emplois et représentent plus de 40% du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam (estimé à 241 milliards d'USD).



Cependant, l'écart entre le nombre de PME enregistrées et le nombre d'entreprises effectivement en activité s'accroît. Plus précisément, seulement 54 % des PME enregistrées fonctionnaient en 2019. L'un des principaux obstacles au développement des PME au Vietnam est le capital pour maintenir leurs opérations. Et ce problème a été encore plus flagrant dans la période post-pandémique.



En tant que prêteur numérique pour les PME en Asie du Sud-Est, Funding Societies sert de plateforme de financement pour les PME grâce à un modèle de crédit utilisant l'intelligence artificielle (IA). Grâce à cela, la plateforme numérique peut proposer des prêts traditionnels, ainsi que d'autres options de financement telles que le financement de factures. En 7 ans de fonctionnement, la société a déboursé plus de 2 milliards d'USD pour soutenir les entreprises à travers plus de 5 millions de prêts dans la région.



Kelvin Teo, co-fondateur et directeur général de Funding Societies, a déclaré: "Depuis sa création en 2015, la vision de Funding Societies a toujours été d'aider les pays d’Asie du Sud-Est. Le Vietnam est en voie de developpement. Nous pensons qu'il deviendra l'un des plus grands marchés de Funding Societies avec un grand potentiel".



Une plateforme de parrainage numérique



En début d’année, le groupe technologique vietnamien VNG a investi 22,5 millions d'USD dans Funding Societies dans le cadre d'un tour de table de série C+ de 294 millions d'USD, dont 144 millions d'USD en fonds propres et 150 millions d'USD en prêts.



Funding Societies a également reçu le soutien d'autres investisseurs notables notamment SoftBank Vision Fund 2, Rapyd Ventures, EDBI, Indies Capital, Ascend Vietnam Ventures et K3 Ventures... VNG aidera Funding Societies à s'adapter rapidement au marché intérieur pour pouvoir fournir des solutions sur mesure aux besoins des entreprises vietnamiennes.



Funding Societies soutient les PME dans divers secteurs tels que l'éducation, la vente au détail, les technologies et les produits de grande consommation en fournissant des produits tels que le financement du commerce, le financement des stocks, qui financent les comptes clients (AR) et les comptes fournisseurs (AP) dans et autour des zones de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï. En collaboration avec les banques locales, Funding Societies prévoit d'appliquer un financement numérique en monnaie locale à l'échelle nationale au cours du second semestre de cette année.



Depuis le début de ses activités au Vietnam en décembre 2021, Funding Societies a déboursé plus de 20 millions d'USD et vise à porter ce montant à plus de 90 millions cette année. Pour réaliser cette ambition au Vietnam, l'organisation travaille dur en coopérant avec des plateformes technologiques et des partenaires bancaires pour soutenir les plans à moyen et long termes. Cette orientation est similaire à la manière dont Funding Societies a coopéré avec les banques lorsqu'elles ont récemment investi dans Bank Index en Indonésie. Dans toute la région, Funding Societies continuera à renforcer sa présence dans les cinq pays où elle opère.-CVN/VNA