Cérémonie d'accueil du premier vol de Vietjet à Nagoya. Photo: vietjetair.com

Tokyo (VNA) - Avec des lignes aériennes directes reliant Hanoï à Nagoya et Fukuoka, au Japon, Vietjet offre des choix plus pratiques et plus faciles aux passagers souhaitant venir au "pays des cerisiers en fleurs".

Les passagers des premiers vols de Vietjet vers Nagoya et Fukuoka ont été chaleureusement accueillis par des habitants et responsables des aéroports locaux.

La ligne reliant Hanoï à Fukuoka est exploitée à raison de trois vols aller-retour tous les mardis, jeudis et samedis, et celle Hanoï – Nagoya, quatre vols aller-retour tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. La durée d’un vol est estimée à environ cinq heures.



Après l'ouverture des vols depuis Ho Chi Minh-Ville et Hanoï vers Tokyo et Osaka, ces nouvelles liaisons vers Nagoya et Fukuoka offrent plus de choix aux passagers lorsqu'ils voyagent avec Vietjet, tout en leur permettant de faire des économies de coûts et d’avoir des horaires de vol flexibles.

Actuellement, le Japon délivre des visas d'entrée aux Vietnamiens à des fins commerciales à court terme, ou pour faire des études, des visites familiales ou travailler, voyager… Les visiteurs japonais au Vietnam sont exemptés de visa pour un séjour de 15 jours.

Des passagers à bord de Vietjet. Photo: vietjetair.com

Le Japon est l'une des destinations préférées des touristes vietnamiens avec de beaux paysages et une culture unique. "Le pays des cerisiers en fleurs" possède également une importante communauté vietnamienne vivant et travaillant sur son sol.



Les passagers ont toujours la possibilité d'acheter des billets à des prix attractifs grâce à des campagnes de promotions tels que "Volez d'abord - Payez plus tard".

Les billets sont disponibles sur le site web de Vietjet Air à l’adresse www.vietjetair.com, sur son application mobile ou sur sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation").

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA