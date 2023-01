Bien que le repas du Têt (Nouvel An lunaire) d'aujourd'hui ait de nouveaux plats, quelques plats traditionnels sont toujours significatifs et indispensables.

À l'occasion du Têt , les Vietnamiens décorent leur maison de fleurs et arbres pour apporter chance, joie et prospérité à la famille.

Le Têt traditionnel signifie beaucoup. C’est la fête la plus importante de l’année, et c’est le temps des retrouvailles en famille, des visites aux proches et amis...