Transformation d'ananas destinés à l'exportation à une usine de la société de l'import-export des produits agricoles et alimentaires d'An Giang, dans la province du même nom. Photo: VNA

Hanoi (VNA) –Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le projet de de développement du secteur de transformation des fruits et légumes pour la période 2021-2030 qui vise à atteindre l’objectif de 8 à 10 milliards de dollars des exportations de fruits et de légumes d’ici 2030.

La capacité annuelle de transformation des fruits et légumes devrait atteindre deux millions de tonnes, soit près de 2 fois plus que 2020.

D'ici 2030, ce secteur devrait attirer de nouveaux investissements dans 50 à 60 établissements de transformation de fruits et légumes de grande et moyenne envergure; développer avec succès un certain nombre de groupes et entreprises en la matère au niveau régional et international.

Le projet vise également à promouvoir la transformation en profondeur, à diversifier les produits à partir des légumes et des fruits et des sous-produits ainsi qu’à édifier des zones spécialisées dans les légumes et de fruits de haute qualité d’une production annuelle de cinq à six millions de tonnes.

Entre 2021 et 2030, le taux de croissance moyen de la valeur ajoutée des produits à partir des légumes et des fruits devrait être supérieur à 10% par an. -VNA