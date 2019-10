Lang Son (VNA) – Le Comité populaire de la province de Lang Son (Nord) a organisé vendredi 11 octobre une conférence pour faire le bilan des dix ans d’achèvement de la délimitation et du bornage de la frontière et de mise en oeuvre de trois documents juridiques sur la frontière terrestre vietnamo-chinoise sur son territoire.

Vue de la conférence. Photo: VNA

Lang Son a une frontière nationale longue de 231,7 km traversant 21 communes frontalières adjacentes à la région autonome Zhuang du Guangxi, selon un rapport communiqué à la conférence.

Après 10 ans d’achèvement de la délimitation et du bornage de la frontière en vertu de trois documents juridiques sur la frontière terrestre vietnamo-chinoise sur son territoire, la situation à la frontière est restée pour l’essentiel stable.

Cela a créé des conditions favorables au développement socio-économique dans les localités des deux côtés de la frontière commune et à construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

La province a régulièrement assuré cle contrôle, la surveillance, la gestion et la protection du système des bornes, a maintenu l’ordre et la paix dans les zones frontalières.

Depuis 2010, les autorités locales ont mené 10.365 patrouilles unilatérales et 17 patrouilles bilatérales avec leurs homologues chinois sur 95,43 km de frontière.

Lang Son a cultivé ses relations extérieures avec la province du Guangxi, a observé les documents juridiques sur la frontière terrestre vietnamo-chinoise et s’est coodonnée pour découvrir et traiter à temps les affaires survenues, assurant le ferme maintien de l’indépendance, de l’intégrité territoriale du pays.

Le vice-secrétaire permanent du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la province de Lang Son, Hoàng Van Nghiêm, a souligné le travail de construction, de gestion et de protection de la frontière lié à l’oeuvre d’édification et de défense nationales, ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale en la matière et l’amélioration de la vie des habitants locaux. – VNA