Hanoi (VNA) – L'"Agriculture intelligente : potentiels et réalités" constitue le sujet d'une conférence tenue en ligne et en présentiel le 25 novembre à Hanoï. L'évènement s'est inscrit dans le cadre du 3e forum international Franconomics 2021, organisé par l'Institut francophone international (IFI), en collaboration avec des organisations et institutions francophones, onusiennes et vietnamiennes.

La conférence internationale intitulée "Agriculture intelligente : potentiels et réalités" s'est tenue en ligne et en présentiel le 25 novembre 2021 à Hanoï.



L'agriculture demeure l'un des secteurs clés auxquels les pays dans le monde, notamment ceux en voie de développement, consacrent une grande préoccupation. Dans les pays développés où le taux de cette filière représente progressivement sa part minoritaire dans la répartition du PIB, la productivité agricole a pourtant connu une forte augmentation grâce à l'application en masse de nouvelles technologies.



En effet, la 4e révolution industrielle a radicalement changé notre vie socio-économique, impactant profondément tous les secteurs dont l'agriculture. Celle-ci est en transition vers l'agriculture intelligente qui profite des résultats des nouvelles technologies pour optimiser la productivité et la qualité des produits, en se penchant sur le développement durable. Cette filière devrait désormais garantir la sécurité alimentaire et l'exploitation convenable des ressources naturelles au niveau tant national que mondial.



Bénéficiant de meilleures opportunités dans le développement agricole, le Vietnam devrait définir ses propres stratégies propices à cette nouvelle tendance, dans le but de parvenir à une agriculture plus productive et plus résistante à l'aide de la révolution industrielle. Ainsi, la conférence internationale ayant pour thème "Agriculture intelligente : potentiels et réalités" s'est organisée en vue de rassembler les différents points de vue sur ce sujet. Ses objectifs : proposer de nouvelles orientations sur la mise en place de ladite tendance au Vietnam par le biais d'expériences et de discussions de la part des experts vietnamiens et étrangers. Une occasion exceptionnelle qui "permettra assurément de dessiner les contours des enjeux de l'agriculture et de la transformation numérique", a déclaré Chékou Oussouman, représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Asie-Pacifique, lors de son discours inaugural.



Coopération face aux défis mondiaux



Les intervenants ont tous partagé les défis auxquels le monde doit faire face actuellement et qui impactent négativement l'agriculture. Le changement climatique causant les "catastrophes naturelles cruelles récemment en Europe et au Vietnam" exige une nouvelle adaptation du secteur agricole ou ce dernier est obligé de "nourrir une population mondiale en croissance constante", comme ce qu'a constaté Paul Jansen, ambassadeur de Belgique au Vietnam, avant de questionner comment l'agriculture répondra à ces défis tout en "respectant l'environnement et préservant nos conditions de vie".



M. Oussouman, pour sa part, a rappelé la coopération en agriculture au sein de l'espace francophone où se regroupent nombre de "pays au top du classement des producteurs agricoles performants (c’est le cas des pays de l’Union européenne)" et de "régions à fort potentiel de demande et de croissance, en déficit alimentaire chronique comme le cas de l’Afrique dont 32 pays sur 54 sont membres de la Francophonie".



Booster la transition numérique



