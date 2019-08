De nombreuses marques sud-coréennes apprécient le marché de la franchise au Vietnam. Photo: Congthuong

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est classé 8e parmi les 12 marchés les plus ciblés par les entreprises internationales en matière de franchisage, parmi lesquels 43% des entreprises sud-coréennes ont choisi le Vietnam dans leur stratégie.

Selon Mme Nguyen Phi Van, présidente de Retail & Franchise Asia, le Vietnam figure actuellement parmi les marchés les plus importants, l'Association internationale de la franchise le considérant comme le plus précieux pour l'expansion mondiale. .



Les secteurs potentiels pour les entreprises franchisées incluent aliments - boissons, éducation, santé, beauté et nutrition, services, hôtellerie, mode, dépanneurs…



Le rapport du groupe sud-coréen de l’Agriculture et de la Nourriture indique que le Vietnam est la destination choisie par 43% des entreprises sud-coréennes tandis que 360 magasins de produits alimentaires et de boissons de ce pays sont présents au Vietnam, notamment Tous Les Jours, appartenant à CJ Foodville Vietnam.



Mme Nguyen Phi Van a déclaré que ces trois prochaines années, le Vietnam demeurerait une destination de choix pour les marques internationales.



Avec cette tendance, il est essentiel pour les entreprises vietnamiennes d'en savoir plus sur le marché à travers des conférences et expositions spécialisées dans le franchisage.



En novembre prochain, le Salon international de la technologie de magasin et de la franchise (VIETRF 2019) aura lieu à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement réunira de nombreuses marques de franchise, dont 20 sud-coréennes, 10 singapouriennes, 50 taïwanaises, 10 japonaises… En particulier, lors du VIETRF 2019 seront présents des propriétaires de franchise à la recherche de partenaires commerciaux, des investisseurs, des franchiseurs dans divers domaines tels alimentation - boissons, santé - beauté, mode, vente au détail – services… -CPV/VNA