Hanoi, 22 mai (VNA) - La gastronomie vietnamienne est appréciée par les amis internationaux. De nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger ont ouvert des restaurants à l’étranger en vue de promouvoir la culture et la gastronomie du Vietnam. Cependant, ouvrir des cours de langue vietnamienne via la cuisine constitue une nouveauté. Une initiative lancée il y a peu de temps par l’Association Dong Hanh.

Des élèves ont été enthousiastes de découvrir le «gà xé phay». Photo: VTV

À Paris, récemment, Dong Hanh a organisé un cours particulier de langue vietnamienne. Pour la première fois, la classe est devenue la cuisine. Ce pour présenter et promouvoir la gastronomie vietnamienne aux amis internationaux et aux 2e et 3e générations de Vietnamiens en France.



Avec des mots courts et simples des ingrédients et des épices, le «gà xé phay» (salade vietnamienne de chou et de poulet) a été le premier plat de cette session de cours. Les élèves, qui sont des Vietnamiens résidant en France et des étrangers épris du Vietnam, ont été enthousiastes de découvrir ce plat.



Nicolas Bouttier, un élève, a exprimé : «la cuisine vietnamienne est délicieuse et diversifiée. Les plats sont très équilibrés et harmonieux. J’aime bien le «gà xé phay» pour sa saveur exceptionnelle. J’espère connaître d’autres plats intéressants à travers ces cours ».



Un autre élève, Tom Nico a partagé : «J'aime bien la cuisine vietnamienne et j'ai goûté quelques plats du Vietnam quand j’y suis allé il y a deux ans. J’ai commencé les cours de vietnamien en septembre 2018. Parfois, je vais dans des restaurants du 13e arrondissement de Paris pour déguster des plats vietnamiens. J’ai aussi essayé d’en préparer quelques-uns chez moi». - CPV/VNA