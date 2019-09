Les librairies de Hanoï se sont largement approvisionnées pour la nouvelle rentrée scolaire. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Pour la rentrée scolaire 2019-2020, les ventes dans les grands magasins de fournitures scolaires de Hanoï ont fortement augmenté, grâce notamment à de nombreux programmes promotionnels. Dans les rayons, les produits vietnamiens suscitent un certain engouement.



Les librairies ADCBook, Fahasa, Tiên Phong, Hông Hà, Tiên Tho… sont de plus en plus fréquentées. Beaucoup de parents y viennent avec leurs enfants pour acheter les manuels et fournitures pour la nouvelle année scolaire.



Trân Mai Phuong et son fils de 12 ans ont jeté leur dévolu sur la librairie ADCBook, située rue Trân Thai Tông, arrondissement de Câu Giây. "Comme d’habitude, avant le début de l’année scolaire, je viens souvent avec mes enfants. Ce magasin vend des manuels et des fournitures scolaires de toute sorte. La plupart des articles ne changent pas de prix d’une année sur l’autre, a-t-elle remarqué. Par exemple, un stylo à bille coûte 2.000 à 10.000 dôngs. Un stylo à encre oscille entre 25.000 et 65.000 selon la marque. Le prix d’un cahier de 48 pages est de 5.000 dôngs, et environ 10.000 pour un cahier de 120 pages…".



Pour sa part, Nguyên Minh Nguyêt, domiciliée dans la rue Nghia Tân, a partagé: "Ces dernières années, mon fils aîné a toujours choisi des articles vietnamiens de qualité comme crayons, stylo à encre, gomme, trousse... Pour l’année scolaire 2019-2020, mon benjamin entre en classe de CP. Je lui achète un cartable de Hông Hà (une compagnie vietnamienne spécialisée dans la production de fournitures scolaires, ndlr) capable de protéger son dos pour 400.000 dôngs."



Depuis plusieurs années, les fournitures fabriquées au Vietnam sont préférées pour leur design, leur qualité, leurs prix raisonnables.



De grandes marques vietnamiennes comme les cahiers Hông Hà, Hai Tiên, Campus; les stylos Thiên Long, Bên Nghe, Vinh Tiên; les sacs et cartables Hami sont les produits phares des grands magasins, et à des prix compétitifs. Les fournitures telles que stylos à encre et à bille, crayons, règles, taille-crayons... prennent une place importante dans les rayons, notamment en raison de la diversité des modèles, ce qui offre un choix important aux clients.

Les sacs à dos à l'effigie de personnages d'animation sont appréciés par de nombreux écoliers.





Diên Thi Bich Hông, directrice chargée de la communication d’ADCBook a confié: "Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, nos magasins se concentrent sur la distribution d’articles vietnamiens de qualité, surtout ceux respectueux de l’environnement". Elle ajoute également qu’en tant que filiale de la Maison d’édition Giao Duc (Éducation) Viêt Nam, ADCBook fournit suffisamment de manuels scolaires pour les classes allant du CP à la terminale.



"Pour attirer les clients, nous appliquons une réduction de 10% pour chaque ensemble de manuels et proposons de nombreux programmes promotionnels. Pour une facture d’une valeur de plus de 399.000 dôngs, nous offrons un sac à dos au client et la possibilité de participer à un tirage au sort", a-t-elle précisé.



Grâce à ses programmes promotionnels, la librairie Fahasa, située rue Xa Dàn (arrondissement de Dông Da) accueille une centaine de clients par jour, a informé une employée.



