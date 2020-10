Hanoi (VNA) - Un forum virtuel sur l'exportation des produits alimentaires et de boissons en 2020, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et Alibaba Group, s'est tenu le 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Panorama du Forum. Photo : VNA

Lors du Forum, les experts ont estimé que l'industrie vietnamienne des produits alimentaires et de boissons avait connu une croissance positive dans le contexte de nombreuses industries gravement touchées par les épidémies et les fluctuations du commerce mondial.Cependant, afin de promouvoir leurs avantages et d'élargir les marchés de consommation, les entreprises doivent accéder et exploiter efficacement les canaux de commerce électronique pour offrir des produits vietnamiens aux consommateurs mondiaux.M. Vo Tan Thanh, directeur adjoint de la VCCI, a déclaré que les produits alimentaires et de boissons figurent dans le groupe des produits de consommation rapide, et constituent toujours l'un des secteurs économiques importants à fort potentiel de développement au Vietnam. Selon les prévisions, le secteur de produits alimentaires et de boissons au Vietnam devrait avoir un rythme de croissance de 5 à 6% au cours de la période 2020-2025.Cependant, les changements dans les habitudes de consommation et le «choc» de COVID-19 remodèlent l'industrie de produits alimentaires et de boissons, obligeant les entreprises à avoir une stratégie d'adaptation.M. Tran Phu Lu, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, la valeur des exportations de l'industrie de produits alimentaires et de boissons a positivement augmenté.Selon les statistiques du service des statistiques de Hô Chi Minh-Ville, l'indice de production de l'industrie agro-alimentaire au cours des 9 premiers mois de 2020 a atteint 103,4% par rapport à la même période l'an dernier. Outre la distribution et la consommation nationales, les produits alimentaires et boissons vietnamiens ont été exportés vers de nombreux marchés différents.- VNA