Prague (VNA) – Un forum destiné aux jeunes Vietnamiens en République tchèque a eu lieu le 5 décembre à Prague, sous le thème « Start-up au 21e siècle : Innovation – Créativité ».



Cet événement a été organisé par Startup Vietnam Foundation (SVF), l’ambassade du Vietnam en République tchèque, les Associations des entrepreneurs et des étudiants vietnamiens dans ce pays européen. Il a réuni une centaine de jeunes et entrepreneurs vietnamiens.



Pham Duy Hieu, vice-président de SVF, a indiqué qu’il s’agissait du premier événement organisé par sa fondation en République tchèque, dans le but de promouvoir l’innovation et la créativité. Selon lui, SVF organisera des événements similaires dans différents pays pour nouer des liens avec les jeunes vietnamiens à l’étranger et contribuer à établir un écosystème start-up.



Des représentants de plusieurs start-up vietnamiennes en République tchèque, dont Quickjobs, VietJobs et Nulisec, ont présenté leurs projets lors du forum. Les participants ont également discuté des expériences liées à la création d’une start-up. -VNA