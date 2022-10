Photo d'illustration (tienphong.vn)

Hanoï (VNA) - Ce samedi à Hanoï, a lieu le Forum national de l’entrepreneuriat des jeunes 2022.



Placé sous le thème «Les jeunes démarrent des entreprises pour accompagner le pays dans le redressement et le développement post-pandémie», l’évènement réunit 550 délégués.



Ces derniers sont notamment invités à débattre de mesures visant à promouvoir l’innovation et à impliquer les jeunes entrepreneurs dans le règlement des grands problèmes économiques du pays.



Le forum est organisé par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l’Union de la jeunesse vietnamienne.-VOV/VNA