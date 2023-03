Seulement 21,69 % de la population indonésienne ont accès aux services d'eau du robinet. Photo: worldbank.org

Jakarta, 13 mars (VNA) - L'Indonésie profitera du 10e Forum mondial de l'eau que le pays prévoit d'accueillir en mai de l'année prochaine pour rechercher des opportunités d'améliorer ses services d'eau potable.S'exprimant lors de la première conférence sur le financement innovant de l'eau, qui s'est tenue récemment à Jakarta, Firdaus Ali, conseiller principal pour les ressources en eau auprès du ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, a déclaré que seulement 21,69 % de la population du pays avait accès à l'eau du robinet et qu'il y avait de la place pour que le secteur privé rejoigne le secteur de la gestion des ressources en eau.L'Indonésie est confrontée à des défis pour répondre à sa demande d'eau propre et potable en raison d'infrastructures insuffisantes. Dans les localités, les gens utilisent encore l'eau des puits forés pour un usage quotidien tandis qu'à Jakarta, les gens ont l'habitude dépendante d'utiliser de l'eau en bouteille.Selon l'Office central indonésien des statistiques, en 2022, la couverture des services d'eau potable dans la capitale atteindrait 65,85 % de sa population de plus de 10,6 millions d'habitants.Dans le cadre du plan de développement national à moyen terme 2020-2024, l'Indonésie vise à disposer de 10 millions de raccordements de conduites d'eau potable en faveur des ménages. Les travaux sont estimés à 123,4 billions de roupies (plus de 8 milliards de dollars).En attendant, on s'attend à ce que le budget de l'État pour la période 2020-2024 ne puisse fournir que 17 % (l'équivalent d'environ 21 billions de roupies), les budgets locaux 13 % et les 70 % restants devront faire appel à des investissements de différentes sources.Avec de tels défis, le 10e Forum mondial de l'eau devrait devenir une force motrice et une opportunité pour promouvoir le développement d'infrastructures d'eau propre pour cette nation d'Asie du Sud-Est.Le président du Conseil mondial de l'eau, Loic Fauchon, a souligné que le principal problème lié à l'eau auquel les pays d'Asie du Sud-Est sont confrontés aujourd'hui est le grand nombre de ressources en eau qui ne sont pas bien gérées. En outre, la croissance massive de la population est également un défi pour répondre à la demande en eau propre, de sorte que le Forum devrait permettre de créer une force motrice pour promouvoir la coopération pourune meilleure gestion de l'eau.L'Indonésie accueillera le Forum "L'eau de la prospérité partagée" du 18 au 23 mai 2024. Il devrait contribuer à répondre aux défis posés par la croissance démographique, la pauvreté et l'urbanisation. L'ordre du jour du Forum se concentre sur les efforts visant à économiser l'eau, à fournir de l'eau potable et des installations sanitaires, à assurer la sécurité alimentaire et énergétique et à réduire les catastrophes naturelles telles que inondations et sécheresses.- VNA