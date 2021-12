Lors de la conférence de presse sur le Forum économique du Vietnam 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Forum économique du Vietnam 2021 devra avoir lieu le 5 décembre au Centre national des conférences de Hanoï, a annoncé Nguyen Minh Son, chef adjoint de la Commission de l'économie de l'Assemblée nationale (AN), lors d'une conférence de presse le 2 décembre.

L'événement sera organisé sous les auspices de la Commission de l'économie de l'AN, de la Commission économique du Comité central du Parti et de l'Académie des Sciences sociales du Vietnam.

Selon Nguyen Minh Son, le forum permettra d’évaluer le développement économique du Vietnam en 2020 et en 2021 et les politiques adoptées pour répondre à la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, il donnera un aperçu des tendances de la restructuration économique et des changements dans la production et les modèles commerciaux en raison des impacts de la pandémie, ainsi que des politiques de réponse au COVID-19, des leçons et enseignements pour le Vietnam…

Les délégués devront proposer des solutions, à la fois sur les politiques économiques à court et à long termes, a-t-il déclaré, soulignant qu'outre les questions économiques, le forum abordera des questions sociales et environnementales.

Le forum devra contribuer à réaliser la Résolution du 13e Congrès national du Parti, la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et d'autres résolutions.

À cette occasion, les organisateurs ont lancé le site officiel du forum, à l'adresse diendankinhte.quochoi.vn, en vietnamien et en anglais. -VNA