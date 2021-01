Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam et l'Inde sont deux économies fortement émergentes pouvant transformer les crises et les défis actuels en opportunités de développement réciproque.

Forum d'investissements Inde – Vietnam, tenu le 22 janvier à Hô Chi Minh-Ville.Photo : Hua Chung/CVN

Le consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Conseil de recherche sur le développement économique privé (dépendant du Bureau du gouvernement), le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le groupe VinaCapital, ont organisé le 22 janvier, à l'hôtel Rex de Saigon, le Forum d’investissements Inde - Vietnam.

Cet événement a eu lieu en direct et en ligne afin de faire connaître le partenariat économique important qui lie les deux pays et chercher des solutions pour étendre davantage ce partenariat dans les années à venir.



Des domaines de coopération au fort potentiel



S'exprimant au Forum, l'ambassadeur indien au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré : "Je crois que nous allons traverser et trouver la lumière au bout du tunnel en cette période d'épidémie. En coopérant dans de nombreux domaines, nos deux pays peuvent transformer les crises et les défis en opportunités de développement fort, en particulier dans les énergies renouvelables, la santé, la construction de villes intelligentes et la résolution de problèmes de changement climatique".

Des délégués ont échangé en marge du forum. Photo : Hua Chung/CVN

L’investissement des entreprises indiennes au Vietnam représente environ 900 millions de dollars. Un chiffre important mais qui pourrait l’être davantage encore. C’est pour cela que ce Forum avait la volonté de tracer de nouvelles pistes de collaborations économiques entre les deux pays. Quant au capital investi par les entreprises vietnamiennes en Inde, il est encore assez modeste : environ 30 millions d’USD. Le Forum a mis en valeur les nombreuses opportunités que les entreprises vietnamiennes pourront exploiter sur le marché indien à l’avenir.



Les discussions lors du Forum ont surtout concernées quatre domaines de coopération : l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et la production pharmaceutique.



Le commerce bilatérale en constante augmentation



Le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Inde s’est établi il y a maintenant dix ans. Depuis plusieurs années, le Vietnam et l'Inde ont renforcé leurs liens pour devenir aujourd’hui des partenaires stratégiques. Les activités de commerce et d’investissement se sont développées à mesure que ce partenariat s’intensifie.



En 2016, le chiffre d'affaires des importations du Vietnam en provenance d'Inde s'élevait à un peu plus de 2,7 milliards USD. Trois ans plus tard, ce chiffre atteint plus de 4,5 milliards d’USD, en hausse de plus de 65%. Les principaux produits importés par le Vietnam en provenance d'Inde sont de toutes sortes : fer et acier, des machines, des équipements, des produits pharmaceutiques, des produits aquatiques, des pièces détachées automobiles, etc. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l’Inde a augmenté de près de trois fois, passant de 2,6 milliards d’USD à environ 6,7 milliards d’USD. Les principaux produits exportés par le Vietnam vers l'Inde sont les téléphones et composants, les machines, les équipements, des métaux ou encore des produits chimiques.

L'ambassadeur indien au Vietnam, Pranay Verma (2e) et l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu (3ede gauche à droite), lors du forum. Photo : Trung Khánh/CVN

Trân Duy Dông, Vice-ministre de la Planification et de l'Investissement, a déclaré qu’aujourd’hui, le Vietnam invite les entreprises indiennes à investir sur son territoire dans des domaines tels que la transformation, la fabrication, les industries de soutien à l'automobile, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, l’agriculture à haute-technologie.



Le début d’une coopération prometteuse



L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Châu, a déclaré que les relations économiques entre le Vietnam et l'Inde sont en plein essor sur de nombreux points. En atteste le chiffre d'affaires du commerce bilatéral, atteignant aujourd’hui 12 milliards d’USD.



Mais la relation stratégique entre les deux pays ne s'arrête pas au commerce. Les entreprises indiennes considèrent le Vietnam comme une destination attractive pour leurs investissements dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'acier, des minéraux, du thé, de la formation aux technologies de l'information, ainsi qu'un point de transbordement de marchandises dans l’Asie du Sud-Est.



"Il existe actuellement des lignes aériennes directes enre le Vietnam et l'Inde et de plus en plus une compréhension mutuelle entre les deux pays. Les stéréotypes sur une Inde difficile n’existent plus, d’autant plus que ce pays affirme progressivement sa position de puissance mondiale. Ce sont des conditions préalables importantes pour une coopération approfondie entre les deux parties, en particulier dans le commerce futur", a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Inde.



Du point de vue des entreprises, Don Lâm, chef adjoint du Conseil de recherche sur le développement économique privé, directeur général du groupe VinaCapital, a déclaré que les deux parties ont encore peu d'informations sur le marché de l'autre et que les informations sur les entreprises sont très limitées. Une partie de la raison est la limitation des activités de promotion du commerce. Des événements comme le forum d'aujourd'hui sont un début et les deux parties peuvent faire bien plus. Les entreprises vietnamiennes et indiennes peuvent tirer parti de leurs atouts et apprendre les unes des autres dans de nombreux domaines tels que les technologies de l'information, les produits pharmaceutiques, le textile, les énergies renouvelables et l'agro-industrie.



Avec la participation en ligne de plus de 200 entreprises indiennes et de 260 entreprises vietnamiennes dans les domaines de la santé, de l'informatique, de l'énergie et des infrastructures, on espère que ce forum sensibilisera les entreprises vietnamiennes aux opportunités offertes en Inde dans les domaines susmentionnés et explorera également des partenariats avec des entreprises indiennes. -CNV/VNA