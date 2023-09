Tokyo (VNA) - Un forum de promotion de l’investissement et du commerce Vietnam-Japon dans la région du Kansai a eu lieu le 15 septembre dans la préfecture d’Osaka.Cet événement a été organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie vietnamienne (VCCI), la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Osaka (OCCI), le consulat général du Vietnam à Osaka et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).Il a réuni des représentants de plus de 200 entreprises vietnam iennes et japonaises de la région du Kansai.Lors du forum, les représentants de plusieurs localités vietnamiennes telles que Dien Bien, Hung Yen, Long An, Phu Tho, Soc Trang, ont présenté au entrepreneurs japonais leurs politiques d'attraction des investissements, leurs privilèges et leur soutien aux investisseurs japonais en général et ceux de la région du Kansai en particulier.En outre, les entreprises japonaises en opération au Vietnam ont partagé leurs expériences avec les autres participants.En 2022, les échanges commerciaux entre la région du Kansai et le Vietnam ont atteint 12 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 24,2%. Fin 2022, la région du Kansai comptait environ 850 projets d’investissement au Vietnam avec un montant total de plus de 9 milliards de dollars. Actuellement, environ 90.000 Vietnamiens vivent, font des études ou travaillent dans cette région japonaise.-VNA