Parc éolien de Bac Lieu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 21 novembre à Hanoï, le Groupe de travail sur l'électricité et l'énergie du Forum d’affaires du Vietnam (Vietnam Business Forum - VBF) a organisé en ligne le « Forum de l'énergie produite in Vietnam ».



Il s'agissait du deuxième événement de ce genre organisé en 2023, axé sur l'analyse du secteur électrique et énergétique du Vietnam.



Le forum a vu la participation de représentants d’agences de gestion publiques, d'institutions financières, d'organismes de parrainage et de compagnies d'électricité...



Les participants ont discuté des stratégies et politiques de transition énergétique du Vietnam, de ses engagements internationaux et des effets sur les politiques énergétiques du pays. Les débats ont également porté sur la manière dont les secteurs public et privé peuvent travailler ensemble pour promouvoir le développement des énergies renouvelables.



Lors de l'événement, la troisième édition du rapport sur le plan de l’énergie produite au Vietnam (Made in Vietnam Energy Plan 3.0 - MVEP 3.0) a été rendue publique.



Le rapport MVEP 3.0 donne un aperçu de l'industrie électrique vietnamienne, analysant les succès obtenus dans la promotion du développement des énergies renouvelables, ainsi que les défis actuels et futurs. Il synthétise en outre les expériences des économies de la région et du monde entier pour répondre aux questions clés auxquelles le Vietnam est confronté, et présente quelques suggestions, dont un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre à court, moyen et long termes.-VNA