Photo: thuonghieusanpham.vn



Dong Thap (VNA) - Placé sous le thème "Coopérer et Agir", le 2e forum de connectivité touristique entre Ho Chi Minh-Ville et les 13 villes et provinces du Delta du Mékong aura lieu les 26 et 27 avril dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap (Sud).

Dans ce cadre seront organisés plusieurs conférences et colloques, visant à promouvoir les investissements dans le tourisme, à présenter les produits touristiques interrégionaux, et à créer un élan pour développer le tourisme de ces localités dans les temps à venir. -VNA