Des visiteurs étrangers à Hanoï. Photo: Thao Nguyên-Hai Ly

Hanoï (VNA) - À Hanoï, le tourisme a connu une reprise rapide après plus de deux ans de crise sanitaire.



Les touristes des quatre coins du monde affluent à la capitale vietnamienne pour y faire du shopping ou encore savourer sa gastronomie, comme en témoigne Genie Bettencourt, une touriste américaine.



«Les gens ici sont très gentils et amicaux. Je suis impressionnée par le nombre de motos sur les routes. J’ai gouté et j’ai bien aimé le café à l’œuf de Hanoï. Cette ville est une destination idéale quand on visite le Nord du Vietnam».

Genie Bettencourt. Photo: Thao Nguyên-Hai Ly



Récemment, l’édition sud-est asiatique du magazine Travel & Leisure a publié son prix Asia’s Best Awards 2022. Hanoï figure à la 5e place dans la liste des 10 meilleures villes d'Asie du Sud-Est.

Avedis. Photo: Thao Nguyên-Hai Ly



Selon le Service du Tourisme de Hanoï, au premier semestre, la ville a accueilli 211.300 touristes étrangers, soit un tiers des visiteurs venus au Vietnam durant cette période. Avedis, un touriste australien a partagé: «J’aime les Vietnamiens. Ils m’accueillent chaleureusement partout où je vais. Je vais dire à mes amis de visiter votre pays parce que tout y est merveilleux ». -VOV/VNA