Photo: vinanet

Hanoï (VNA) - Selon les données du Département général des douanes, au cours des six premiers mois de l’année, les importations nationales de pétrole ont atteint 7,07 millions de tonnes pour 4,66 milliards de dollars, en hausse de 11,5% en volume et de 40,4% en valeur en glissement annuel.

Pour le seul mois de juin, ce chiffre était de 1,41 million de tonnes, soit 958,63 millions de dollars, un bond en un mois de 11,9% en volume et de 9,8% en montant.



Le prix à l’import du pétrole était en moyenne de 681,6 dollars/tonne en juin et de 658,9 dollars/tonne au 1er semestre, soit une hausse de 25,9% sur un an.



Les importations nationales de pétrole au 1er semestre ont augmenté sur tous les marchés, tant en volume qu’en valeur, par rapport à la même période 2017, à l’exception de Singapour avec -36,4% en volume et -17,2% en valeur sur un an, pour atteindre 1,7 million de tonnes et 1,08 milliard de dollars.



La Malaisie est le plus grand fournisseur de pétrole du Vietnam avec 2,01 millions de tonnes et 1,24 milliard de dollars, soit une hausse respectivement de 63,5% et 120,7% en un an, représentant 28,5% des importations de pétrole du pays. Suivent la République de Corée avec 1,84 million de tonnes et 1,32 milliard de dollars (+24,8% et + 44,7%) et la Chine, 790.725 tonnes et 534,34 millions (+54,6% et +105,1%). -CPV/VNA