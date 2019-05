Forte hausse des exportations de noix de cajou vers la Chine

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des douanes, les exportations de noix de cajou en avril ont atteint près de 35.700 tonnes, pour un montant de 271,18 millions de dollars, portant la valeur totale en 4 mois à 115.100 tonnes et 910,49 millions de dollars, en hausse de 8,4% en volume mais en baisse de 14,4% en valeur en glissement annuel.



Le prix moyen à l'exportation en avril était de 7.601 dollars la tonne, soit le niveau le plus bas depuis février 2016; et celui pour les 4 premiers mois était de 7.910 dollars la tonne, en recul de 21% sur un an.



Les marchés comme Hong Kong (Chine), les Etats-Unis, la Belgique, la France ont connu une baisse de 4 à 30% par rapport à la même période de 2018. Une forte croissance a été observée dans les marchés chinois, allemand, thaïlandais, australien et russe.



Plus précisément, en avril, les exportations de noix de cajou vers la Chine ont atteint plus de 4.000 tonnes pour 31,4 millions de dollars, soit une hausse de 92,6% en volume et de 54% en valeur sur un an. Sur le marché allemand, la croissance a été de 114,5% en volume et de 65,7% en valeur; en Thaïlande, de 54,7% et 17,4%; en Italie, de 55,4% et 21,6%. -CPV/VNA