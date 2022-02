Hanoi (VNA) - Les besoins de main-d’œuvre devraient augmenter fortement au début 2022, notamment dans certaines activités de services, à mesure que plusieurs secteurs se redressent progressivement, selon les experts.

Le recrutement repart ainsi à la hausse chez les entreprises bancaires et financières. Photo : VNA

Les entreprises de produits de grande consommation viennent de traverser une année tumultueuse en raison de l’épidémie de Covid-19. Le recrutement repart ainsi à la hausse à mesure qu’elles se remettent en marche, a constaté Pham Thi Hoài Linh, directrice des ressources humaines de Navigos Group.



Cette tendance se traduit aussi par une hausse des recrutements de postes de technologies de l’information et de vente par les entreprises bancaires et financières, a-t-elle indiqué.



En particulier, les secteurs de l’immobilier industriel et de la villégiature devraient, selon Navigos Search, augmenter fortement au cours des 6 premiers premiers mois de cette année.



Les projets de loi sur le droit de l’immobilier vietnamien, s’ils sont approuvés par l’Assemblée nationale, créeront les conditions pour que de nombreux nouveaux projets immobiliers arrivent sur le marché, a expliqué Pham Thi Hoài Linh.

En outre, la vague de délocalisation de l’immobilier industriel vers le Vietnam ainsi que la multiplication des opérations de fusion-acquisition entraînent une augmentation des recrutements dans ce secteur, a-t-elle ajouté.

Les entreprises accélèrent la production et s'adaptent à la nouvelle normalité. Photo : VNA



Selon le Centre de prévision des ressources humaines et d’information sur le marché du travail (FALMI) de Hô Chi Minh-Ville, en 2022, le marché du travail de la ville se développera vers une augmentation progressive de la proportion de travailleurs dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des services tout en réduisant ceux engagés dans l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture.

Dô Thanh Vân, directeur adjoint du FALMI, a déclaré que les recrutements dans la ville devraient atteindre 255.000 à 280.000 en 2022 dans le scénario d’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19 et 280.000 à 310.000 dans le meilleur scénario.

La Dr Trân My Minh Châu, du Partenariat économique et environnemental pour l’Asie du Sud-Est (EEPSEA) de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’il y aura des changements dans l’emploi à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans les provinces voisines dans un avenir proche par rapport à la période précédant la quatrième vague d’infections.

Trois groupes d’industries, à savoir l’industrie manufacturière et de transformation, la finance et la banque, l’assurance et le développement technologique, peuvent se redresser très rapidement parce qu’elles sont moins touchées par l’épidémie.

Les industries qui s’amélioreront très rapidement sont l’éducation, la santé, les services à domicile, l’immobilier et la construction. Les industries qui connaîtront une lente reprise sont la vente en gros et au détail, la réparation d’automobiles et de motos, le transport, l’entreposage, l’hébergement et les services de restauration. – VNA