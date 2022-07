Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des six premiers mois de 2022, la population active du pays a atteint 51,4 millions de personnes, soit 400.000 de plus par rapport à la même période de l’année dernière, selon l'Office général des statistiques (GSO).

Parmi elles, 50,5 millions ont trouvé un emploi, soit une augmentation de près de 702.000 personnes.

Au deuxième trimestre 2022, l'emploi dans trois secteurs économiques a augmenté, en particulier dans les services. Certains secteurs ont enregistré une forte hausse comme les industries manufacturières, le commerce de gros et de détail, la réparation des voitures et motos, les services d'hébergement et de restauration, selon le GSO.

Les données du GSO montrent également qu'au cours du premier semestre, il y avait plus de 1,1 million de personnes sous-employées, soit une diminution de 30.200 personnes. Le taux de sous-emploi était de 2,48 %, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier.

Selon Pham Hoai Nam, directeur du Département des statistiques de la population et du travail du GSO, la mise en œuvre de la résolution 11/NQ-CP du 30 janvier 2022 sur le programme de relance et de développement économiques, avec des solutions appliquées de manière synchrone à travers le pays, ont contribué à relancer fortement le marché de l’emploi au deuxième trimestre.-VNA