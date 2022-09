Transformation de crevettes destinées à l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ralenties en raison du conflit russo-ukrainien, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers la Russie ont retrouvé de la vigueur ces derniers mois.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en mars et avril, les exportations de produits aquatiques vers la Russie ont chuté. Cependant, à partir de mai, elles ont progressivement repris leur rythme et ont connu un revirement à partir de juillet avec un bond de 36% en rythme annuel, avant de grimper à 98% en août.

Au cours des huit premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers la Russie se sont chiffrées à plus de 94 millions de dollars, en recul de 20% en glissement annuel.

La VASEP prévoit que les exportations de produits aquatiques vers la Russie devraient atteindre plus de 190 millions de dollars sur toute l'année, soit une hausse de 16% en rythme annuel. -VNA