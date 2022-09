Les U20 de Palestine. Photo: AFC

Phu Tho (VNA) – Les autorités de la province de Phu Tho (Nord) ont affirmé que la localité a préparé toutes les meilleures conditions et est prête pour l'organisation du match amical entre l’équipe vietnamienne des moins de 20 ans (U20) et son homologue palestinienne.



Ce match se déroulera vers le 19 heures samedi 3 septembre au stade de Viêt Tri et sera retransmis en direct sur les chaînes VFF Channel, Next Sport, On Football – VTVCab.



Les autorités locales ont souhaité qu’après ce matche, l’équipe de Palestine des moins de 20 ans devienne un pont pour présenter les patrimoines culturels immatériels représentatifs de l'humanité aux Palestiniens et aux populations des autres pays du monde.



Selon la Fédération de football du Vietnam (VFF), ce match renforcera les préparatifs des jeunes joueurs vietnamiens pour les éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans de l'AFC 2023 (AFC U20 Asian Cup).



L’équipe du Vietnam des moins de 20 ans s’entraîne au Japon. Récemment, son effectif principal a remporté la Coupe des U19 du journal Thanh Niên (Jeunes) tenue dans la province de Binh Duong (Sud).



Lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans de l'AFC 2023, le Vietnam affrontera Hong Kong (Chine) le 14 septembre, puis rencontrera le Timor Leste le 16 septembre et l'Indonésie deux jours plus tard.



Les éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 20 ans réunissent 44 équipes divisées en 10 groupes dont les matches seront accueillis par 10 pays.



Les 10 premières équipes et cinq meilleurs deuxièmes des éliminatoires seront qualifiées pour la phase finale qui sera organisée du 1er au 18 mars 2023 en Ouzbékistan. –VNA