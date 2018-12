L'équipe U21 du Vietnam reçoit la coupe du tournoi U21 du journal Thanh Nien 2018. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Après sept jours de compétition, le 12e tournoi international de football des moins de 21 ans (U21) du journal Thanh Nien, s’est clôturé le 18 décembre dans la ville de Hue, province centrale de Thua Thien-Hue, avec la victoire de l’équipe U21 du Vietnam.

En finale, l’équipe U21 du Vietnam et celui du Myanmar ont fait un match nul (2-2) après 90 minutes, et ont dû décider de leur "sort" par la séance de tirs au but.

Au pénalty, les joueurs vietnamiens ont complété tous les cinq shoots pour remporter le tournoi et empocher une prime de 12.000 dollars. Avec seulement trois buts marqués, l’équipe U21 Myanmar a dû se contenter d'une prime de 7.000 dollars.

Auparavant, dans la phase de poule, l’U21 du Vietnam a également écrasé 5-2 l’U21 du Myanmar.

La troisième place est revenue à l’U21 de la Malaisie avec une prime de 5.000 dollars. Le comité d’organisation a également remis le prix de style à l’équipe Gimhae CFC et des prix supplémentaires aux meilleurs sportifs.

Cette année, le tournoi qui a eu lieu du 12 au 18 décembre au stade Tu Do (Libération) dans la ville de Hue, a réunit quatre équipes : U21 Gimhae CFC, U21 de la Malaisie, U21 du Myanmar et U21 du Vietnam. -VNA