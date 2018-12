Les joueurs vietnamiens célèbrent la victoire avec l'entraîneur Park Hang-seo après avoir remporté la Coupe Suzuki AFF 2018. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Ces derniers jours, le journal "The Korea Times" a continuellement publié à la Une des articles concernant l'entraîneur Park Hang-seo et l'équipe nationale de football du Vietnam.



Les Sud-Coréens ont été entraînés dans un match de football opposant le Vietnam et la Malaisie, tous deux en lice pour l’AFF Suzuki Cup 2018, a affirmé "The Korea Times".



Park Hang-seo, entraîneur du Onze vietnamien, a conduit son équipe à la victoire, ce qui a suscité l'enthousiasme au Vietnam mais aussi dans son pays natal, la République de Corée.



SBS, l'une des trois principales sociétés de radiotélédiffusion sud-coréennes, a annulé la série télé "Fates and Furies" pour diffuser la finale de l’AFF Suzuki Cup. Le pari s'est avéré gagnant. L'audience du match a atteint 18,1%, soit près du double du téléfilm.



Pourquoi ce match a attiré autant d'attention ? Selon The Korea Times, en raison de la situation politique et économique morose, les Sud-Coréens semblaient avoir trouvé un réconfort dans ce match impliquant l’équipe vietnamienne dirigée par l’entraîneur sud-coréen. Ainsi, les Sud-coréens semblent avoir ravivé la ferveur nationaliste pour l'équipe de football vietnamienne grâce à son entraîneur originaire de République de Corée.



Sur internet, Park Hang-seo a été considéré comme un héros qui a promu l'image de la République de Corée à l'étranger, en améliorant considérablement le statut de l'équipe nationale du Vietnam.



L'article sur la victoire du Vietnam lors de ce tournoi régional intitulé "Un héros au Vietnam: aimez également mon pays d’origine, la République de Corée, SVP!" (A hero in Vietnam : Please love my home country South Korea, too) vient en tête des articles les plus regardés sur la page de recherche sud-coréenne Naver.



Le compte utilisateur "mwpl ***" a écrit qu’il était très fier de Park parce qu’il avait créé un exploit avec l’équipe vietnamienne. "C'est le patriotisme", a écrit un autre compte baptisé "Along with nature ». "J'espère qu'il pourra servir d'ambassadeur de République de Corée au Vietnam pour toujours". Le compte "Slugger" a affirmé qu'aucun diplomate n'avait fait un aussi bon travail que Park.



Le 15 décembre, le Vietnam a remporté le trophée de l’AFF Suzuki Cup en battant la Malaisie 3 à 2 en finale. Il s’agit de son deuxième titre depuis 2008. L’entraîneur sud-coréen a apporté une grande contribution à cette victoire. -VNA