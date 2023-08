La finale entre l'équipe vietnamienne et son adversaire indonésien. Photo: VNA

Les joueurs vietnamiens élèbrent leur victoire. Photo: VNA

Bangkok, 27 août (VNA) – Le Vietnam a remporté avec succès le Championnat de football U23 d'Asie du Sud-Est 2023 après avoir battu l'Indonésie aux tirs au but lors de la finale tenue le 26 août à Bangkok, en Thaïlande.Bien que les joueurs indonésie ns aient commencé avec une tactique offensive et se soient créés de nombreuses occasions, ils n'ont pas réussi à marquer grâce à la vélocité du gardien vietnamien Quang Chuan.Les Vietnamiens ont concentré leurs efforts sur la défense, mais ils ont tout de même réussi quelques occasions, dont l'une leur a valu un penalty, raté par l'attaquant Quoc Viet.Après 120 minutes, prolongation comprise, les deux équipes se sont lancées dans une séance de tirs au but, remportée par le Vietnam sur le score de 6-5, qui a ainsi réussi à conserver son titre de champion. -VNA