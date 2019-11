Manille (VNA) - Face à l'équipe du Brunei, le Onze vietnamien a facilement eu une victoire écrasante lundi après-midi 25 novembre au stade Binan de Manille, aux Philippines (avec le score 6-0).

Ce match était le premier du groupe B, dans le cadre des 30es Jeux d’Asie du Sud-est (SEA Games 30).

La joie des joueurs vietnamiens après le but de Ha Duc Chinh. Photo: VNA



Dès le coup d’envoi, les joueurs du sélectionneur Park Hang Seo ont accentué leur domination et se sont créés plusieurs occasions de marquer le but. A la 9e minute, l’attaquant Ha Duc Chinh a ouvert le score. C’est celui qui a marqué trois autres buts aux 23e, 48e et 67e minutes.

Les deux autres buts ont été marqués par Triêu Viêt Hung (59e minute) et Trong Hung (82e minute).

Des fans vietnamiens aux Philippines. Photo: VNA



Le prochain match du Onze vietnamien sera contre le Laos, le 28 novembre, au stade Binan. -VNA