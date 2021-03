Pham Ngoc Anh Tùng, fondateur du site FoodMap. Photo : NVCC/CVN

Hanoï (VNA) - Pham Ngoc Anh Tùng, directeur de la Compagnie par actions de technologies et de commerce UFO, a créé le site web FoodMap spécialisé dans la présentation et la vente de produits agricoles vietnamiens. En l'honneur du 90e anniversaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars), il a été honoré pour ses exploits et contributions remarquables en 2020.



Né en 1989 dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), Pham Ngoc Anh Tùng a été étudiant du Département d’électronique et d’automatisation de l’École polytechnique de Hô Chi Minh-Ville. Il a quitté l’université durant sa 3e année pour poursuivre sa passion dans l’application de l’automatisation dans le secteur agricole.



"Après avoir quitté l’école, j’ai assumé le rôle de directeur de la ferme Câu Dât à Dà Lat. À ce moment-là, j’ai eu l’occasion de participer à des cours de formation ainsi que de visiter des plantations agricoles dans 15 pays différents, se remémore Pham Ngoc Anh Tùng. Ce qui lui a permis de comprendre la chaîne d’approvisionnement agricole, l’élaboration de label et l’exportation des produits agricoles. Cela a été une opportunité précieuse que beaucoup de jeunes âgés de 25 ans ne peuvent pas avoir".



En 2018, Pham Ngoc Anh Tùng a fondé FoodMap, une des premières start-up vietnamiennes spécialisées dans la fourniture de produits agricoles en ligne. Ce site web a élaboré ses propres labels dont Bonnes spécialités (sucre, fruit et légume, miel…), Maloka (thé et café) et Happy Nut (graines nutritives).



L’année dernière, FoodMap a mobilisé 500.000 USD provenant du Fonds Wave maker Partners, implanté en Californie. Il s’agit de la première fois que ce Fonds investit au Vietnam.



Après avoir reçu ces investissements, FoodMap a organisé une séance de transaction à titre d’essai à Hô Chi Minh-Ville, permettant aux fournisseurs de rencontrer et chercher leurs partenaires.



D’après Anh Tùng, le site www.foodmap.asia est une passerelle pour la commercialisation des produits agricoles référencés. "Nous avons consacré beaucoup d’attention au design des emballages et à l’élaboration du label. De plus, nous avons lancé de nombreuses campagnes de vente pour chaque produit", informe-t-il.