Hanoï (VNA) - Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, le volume des devises étrangères envoyées au Vietnam par les compatriotes résidant à l'étranger devrait se chiffrer à 16,7 milliards de dollars sur l’ensemble de cette année, +4,6% par rapport à 2018.



Sur cette base, le Vietnam figurerait pour la 3e année consécutive dans la liste des 10 premiers pays les plus bénéficiaires de fonds de ce genre. En 2017 et 2018, les envois avaient été estimés respectivement à 13,8 et 15,9 milliards de dollars.



En 2019, le top 10 comprendrait l’Inde avec 82,2 milliards de dollars, puis la Chine (70,3), le Mexique (38,7), les Philippines (35,1), l’Egypte (26,4), le Nigéria (25,4), le Pakistan (21,9), le Bangladesh (17,3), le Vietnam (16,7) et l’Ukraine (15,9).



Dans un autre rapport de la Banque mondiale, la tendance haussière de ces fonds au Vietnam s’explique par l’augmentation considérable du nombre de Vietnamiens travaillant à l'étranger. Pour l’heure, environ 540.000 Vietnamiens ont été envoyés travailler à l’étranger. Le Japon, Taïwan (Chine) et la République de Corée demeurent les pays d’accueil les plus importants.-CPV/VNA